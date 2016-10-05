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Konya'da trafik kazası: 26 yaralı

05 Ekim 2016 Çarşamba, 10:58
Konya'da trafik kazası: 26 yaralı

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KONYA (AA) – Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Akpolat (42) idaresindeki 52 EN 727 plakalı midibüs, Cihanbeyli ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan 26 kişi yaralandı. Ambulanslarla Konya’daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Midibüstekilerin, Ordu’dan Konya’nın Seydişehir ilçesindeki düğün törenine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Düğün Konya midibüs trafik kazası

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