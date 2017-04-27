Ana Sayfa   >   Genel   >   Konya'da trafik kazası: 3 yaralı

Konya'da trafik kazası: 3 yaralı

27 Nisan 2017 Perşembe, 22:10

Benzer Konular

Ankara'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 11 yaralı
Engelli vatandaşa akülü aracı verildi
Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı

KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir’in Gevrekli Mahallesi civarında Recep Gümüş’ün kullandığı 42 B 4718 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurama yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü Recep Gümüş ile traktör römorkunda bulunan Rahime Bulur ve Durdu Bilban yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza Seydişehir Traktor yaralı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com