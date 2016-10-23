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23 Ekim 2016 Pazar

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Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

– İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

23 Ekim 2016 Pazar, 07:25
Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

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Konya’da Trafik Kazası: 5 Ölü 25 Yaralı

KONYA (AA) – Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Kahramanlar Caddesi’nde, Hasan H. idaresindeki 27 KH 593 plakalı otomobil ile Fadim Küçüközkan’ın kullandığı 42 BP 768 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Küçüközkan, aynı araçta bulunan Fadime Boztepe (47) ve Salihanur Küçüközkan (17) ile Hasan H. yaralandı.

Otomobilde sıkışan Hasan H, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya kaza

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