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Konyada trafik kazası: 5 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 birey yaralandı.Kaza, 24 Ağustos Bulvarı Stat kavşağında meydana geldi.

08 Aralık 2016 Perşembe, 21:21
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Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 birey yaralandı.
Kaza, 24 Ağustos Bulvarı Stat kavşağında meydana geldi. Stat kavşağından dönmek isteyen İ.A. (34) idaresindeki 42 D 7993 plakalı araba ile 24 Ağustos Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve alkolü olduğu iddia edilen A.T. (27) idaresindeki 34 NV 0608 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası savrulan 42 D 7993 plakalı otomobil takla attıktan sonra trafik lambasına çarparak durdu. 34 NV 0608 plakalı otomobil sürücüsü A.T. (27) kazadan sonradan kullandığı aracı durum uygun bırakarak kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şahsı mobese kameralarından belirleyerek, ikamet adresinde yakaladı. Kazada İ.A. ile araçta bulunan H.A. (64), N.Ö. (51), N.Ö (12) ve Y.Ö. (8) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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