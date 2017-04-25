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Konyada trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

25 Nisan 2017 Salı, 11:32

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. güya, Konya’dan Kulu istikametine seyir halinde olan Nevzat U. idaresindeki 06 GU 385 plakalı otomobil, şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Nevzat U. (66) ile otomobilde yer alan N.U. (62), G.U. (37), N.K. (56) ve 11 yaşındaki S.P.A. yaralandı. Kazayı görebilen vatandaşların ihbarı üzerine durum yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık Durumu ekipleri sevk edildi. Ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak çare altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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