Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şevket Bozdoğan yönetimindeki 35 UV 031 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya karayolunun 3. kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Nadire ve Sema Bozdoğan, Ayşe Yıldız ile Deniz Yutkun, 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların Konya’da katıldıkları yakınlarının cenaze töreninden Beyşehir’e dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.