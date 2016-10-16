Konya'da trafik kazası: 6 yaralı
16 Ekim 2016 Pazar, 19:35
KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlüt Çeviker yönetimindeki 07 NGB 27 plakalı otomobil, Kızılcalar Mahallesi’nde Hacı Murat Akbaş idaresindeki 01 PL 724 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Esra Çeviker (25), Ahmet, (13), Arda (11) ve Sergül Akbaş (34) yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.