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Konya'da trafik kazası: 7 yaralı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:35

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KONYA (AA) – Konya’nın Karapınar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mehmet Hanifi Abar yönetimindeki 33 B 0463 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı’nda Mehmet Ç. idaresindeki 42 S 6691 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Abar, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Abar ile yaralanan otomobildeki Ümmühan Abar (35), Samet (12), Döndü (58), Neslihan (39), İlayda (8) ve Gülperi Nergiz (3) Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karapınar Mehmet Hanifi Abar trafik kazası Ümmühan Abar yaralı

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