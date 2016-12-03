Ana Sayfa   >   Genel   >   Konya'da trafik kazası: 8 yaralı

Konya'da trafik kazası: 8 yaralı

– Kazaya karışan otomobillerden biri savrularak kaldırımdaki yayaya çarptı

03 Aralık 2016 Cumartesi, 22:45
Konya'da trafik kazası: 8 yaralı

Benzer Konular

huglu-mahallesinde-toki-konutlarinin-insaat-calismalari-basladi
Huğlu Mahallesinde TOKİ konutlarının inşaat çalışmaları başladı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
3 Aralık Dünya Engellier Günü
Konya'da otomobilden hırsızlık
Konya'da otomobilden hırsızlık

KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Yüksel idaresindeki 42 B 1927 plakalı otomobil, Müftü Mahallesi Devlet Hatun Caddesi’nde Mehmet Koç yönetimindeki 42 CZE 88 plakalı otomobille çarpıştı.

Yüksel idaresindeki otomobil, kaldırımda yürüyen Ümüş Özgürel’e çarptıktan sonra durabildi.

Kazada Ümit Özgürel, İsmail Yüksel, Mehmet Koç, Öznur, Şerife, Zeki, Aynur ve Yunus Yılmaz yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özgürel, ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

8 yaralı Beyşehir otomobil trafik kazası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet