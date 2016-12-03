Konya'da trafik kazası: 8 yaralı
– Kazaya karışan otomobillerden biri savrularak kaldırımdaki yayaya çarptı
03 Aralık 2016 Cumartesi, 22:45
KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Yüksel idaresindeki 42 B 1927 plakalı otomobil, Müftü Mahallesi Devlet Hatun Caddesi’nde Mehmet Koç yönetimindeki 42 CZE 88 plakalı otomobille çarpıştı.
Yüksel idaresindeki otomobil, kaldırımda yürüyen Ümüş Özgürel’e çarptıktan sonra durabildi.
Kazada Ümit Özgürel, İsmail Yüksel, Mehmet Koç, Öznur, Şerife, Zeki, Aynur ve Yunus Yılmaz yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özgürel, ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.