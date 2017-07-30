Konya'da trafik kazası sonrası kavga: 8 yaralı

KONYA (AA) – Konya’da maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Ramazan K. yönetimindeki 42 J 5643 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Loras Mahallesi’nde, Ahmet A. idaresindeki 42 HH 979 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kaza yerine gelen sürücü yakınlarının karışmasıyla kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kavgayı ayırmakta zorlanınca havaya ateş açtı, kalabalığa biber gazı sıktı.

Kavgada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, ısırıldığı belirtilen yaralıların bazılarının vücudunda diş izleri tespit edildi.

Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.