Konya'da tramvay durağında bıçaklı kavga

– Kart okutmadan tramvaya binmek isteyen Suriye uyrukluları uyaran biri çocuk iki kişi bıçakla ağır yaralandı

KONYA (AA) – Konya’da tramvay durağında iki grup arasında çıkan kavgada biri çocuk iki kişi bıçakla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki tramvay durağında, Oğuz Kaya (21) ve Furkan Onmaz (16), tramvaya kart okutmadan binmek isteyen Suriye uyruklu iki kişiyi uyardı.

Bunun üzerine iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Kaya karnından, Onmaz ise sırtından bıçakla yaralandı.

Farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerini alan polisin, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.