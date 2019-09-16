Konya'da turistleri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 3 yaralı
KONYA (AA) – Konya'da yabancı uyruklu turistleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 turist yaralandı.
Veysel Demirel idaresindeki 07 AFZ 889 plakalı tur otobüsü, Seydişehir-Konya kara yolunun 45. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.
Kazada, Alanya'dan Kapadokya bölgesine geziye giden yabancı uyruklu 38 turistin bulunduğu araçtaki 3 turist yaralandı.
Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
BENZER HABERLER
-
Hadim Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları
-
Konya'da turistleri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 3 yaralı
-
“Çocuğum Haklıyım” oyuncaklarının ilki Ankara'da kuruldu
-
Öğrenciler Türk bayrakları eşliğinde sınıfa girdi
-
Kapadokya'nın güzellikleri yabancı turistleri cezbediyor
-
Aksaray'dan Avrupa ülkelerine “goji berry” gönderiyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.