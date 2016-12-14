Konyada uçuşlar başladı

Konya’da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle iptal edilen uçuşlar saat 13.30 itibariyle baştan başladı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden bu yandan Konya Havaalanı’na iniş ve kalkışlar kar yağışı sebebiyle yapılamıyordu. Olumsuz hava koşulları ve yoğun tipi sebebiyle İstanbul’dan Konya’ya gelen tarifeli iki yolcu uçağı ile bir umre uçağı Konya Havaalanı’na inemeyince uçaklar Antalya Havaalanı’na iniş yapmıştı. Tipinin durmasının peşinde apronlar seri bir şekilde temizlenmeye başlandı. Hava koşullarının da düzelmesiyle uçuşlar saat 13.30 itibariyle her tarafta başladı.

Almanya’nın Hannover kentine gitmek üzere aktarmalı uçuşu için sabahleyin havaalanına geldiğini gösteren Nuri Şahin, “İstanbul’dan Hannover havaalanına gidecektik. Hava şartları sebebiyle uçağımız iptal oldu. Yetkililer uçuşların olmadığını söylediler. Allah izin verirse Cuma günü sabahtan uçacağız” diye konuştu.

Umreye gitmek üzere uçuşu olduğunu ve havaalanına geldiğini bildiren Niyazi Kazık ise Medine’ye gitmek için havaalanına saat 07.30’da geldiğini söyleyerek, kar sebebiyle uçuşların iptal olduğunu öğrendiklerini açıklama etti.

Konya Havalimanı Müdürü Nail Sapsağlam da, “Hava şartları akşam 9’dan daha sonra bozulmaya başladı. Fakat 9’da İstanbul uçağımız indi. Bunun kalkışı aşırı rüzgar başlaması sebebiyle iptal oldu. Çünkü hamleli rüzgar diye bahsettiğimiz fazla bağlı rüzgarlar neticesiyle tipiyle birlikte 45 knotu bulan rüzgar gerçekleşti Konya’da. Meteoroloji bunun ihbarını verdi, fakat yapılacak bir şey değil. Bu hadise gerçekleşince ardındaki uçakların iptal bilgisini vermeye başladık biz ilgililere. Ayrıca havayolu kuruluşları vatandaşlara bilgilendirme yaptı, ayrıca de biz buradaki yolculara gereken işlemi yaptık. Fakat bundan sonrası için beklentiler meteorolojiyle görüşülünce, bunun takriben 24 saat baştan başa devam edeceği tahminleri verildi. 24 saat baştan başa verileceği tahminleri gerçekleşince de 24 saat baştan başa havalimanı notamla, uçuşların aksayacağı bilgisini havalimanlarına verdi. Onlarda ihtiyatlı olarak öğleden sonraya dek uçuşların iptal bilgisine ulaştırdılar ilgililere. Şuan da hava şartları birazcık daha iyileşiyor. Öğleden sonradan eğer ki şart iyiye giderse biz notamı kaldırıyoruz ve uçuşları tekrar açıyoruz. Hem kar temizliği devam ediyor, hem de çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

Apron temizliğinin ardındaki hava şartlarının da düzelmesiyle uçuşların saat 13.30 itibariyle başladığı belirtildi.