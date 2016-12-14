Konyada uçuşlara kar engeli

Konya’da dün gece başlayan kar yağışı ve tipi, karayolu ve havayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Dün akşamdan beri Konya Havaalanı’na sefer düzenlenemiyor.

Konya Havaalanı Müdürlüğünden alınan bilgiye takriben, dün akşam saatlerinden bu yandan Konya Havaalanı’na iniş ve kalkış yapılamıyor. Negatif hava koşulları ve yoğun tipi nedeniyle İstanbul’dan Konya’ya gelen tarifeli iki yolcu uçağı ile bir umre uçağı, Konya Havalimanı’na iniş yapamayınca Antalya Havalimanı’na indi.

Tipinin durmasının peşinde hızlı bir şekilde apronların temizleneceği ve uçuşların tehirli de olsa gerçekleştirileceği belirtildi.