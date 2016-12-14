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Konya'da ulaşımda kar engeli

14 Aralık 2016 Çarşamba, 02:00
Konya'da ulaşımda kar engeli

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KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesi ve çevresinde kar yağışı şehirlerarası ulaşımda aksamaya neden oluyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir-Antalya karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi sıfıra yaklaştı.

Seydişehir’den Antalya’ya gidecek tırlar, Akseki karayolu Alacabel mevkisinde bekletiliyor. Buzlanmanın olduğu güzergahta zincirsiz otomobillerin geçişine de izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmalarının ardından tırların geçişine izin verileceği öğrenildi.

Kar Konya Seydişehir ulaşım

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