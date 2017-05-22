Konyada uluslararası kültürel miras ve turizm kongresi başladı

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde açılışı yapılan kongreye, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Kurnaz, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Temizel, Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Başvuru Formu ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, öğretim üyeleri, yerli ve yabancı konuklar ile öğrenciler katıldı. Kongre, Alışılmış Türk Müziği dinletisiyle başladı.

“Turizmciler olarak hepimize önemli görevler düşüyor”

Başlangıç konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Açıkgöz, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, “Turizm medeniyetin altın anahtarıdır sloganıyla çıktığımız bu yolda, turizm alanı sadece rehberler ve kaliteli işletme yöneticileri çıkarmakla kalmayacak, tarihin kendisine vermiş olduğu mesuliyet ve vazifeyle dünyaya, insanlığa bana kalırsa kendisi kültür ve turizm rehberi olarak ruh verecektir. Bu rehberlikte, hepimize büyük görevler düşmektedir. Bu kültürel miras değerlerini ortaya koyan insanlığın, Ortadoğu’da, Afrika’da, Asya’da ve dünyanın çoğu uygun yaşadığı katledilen insanların dramının dertli mirasını kullanmak, canlının dışında tarihi ve sanat eserlerinde dün Bosna Hersek örneğinde; insanların yüreğinde açılan top mermilerinin yaraları gibi Suriye’de, Irak’ta yok edilen değerleri tüm insanlığın ibretine sunmak da turizm alanına düşmektedir” diye konuştu.

“Turizm gelirlerini daha fazla oranda artırmalıyız”

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka da turizmin ülke ve şehirlerin ekonomisine ciddi katkısının bulunduğunu açıklama etti. Konya’nın derin tarihi geçmişiyle fazla sayıda kültür ve medeniyete konut sahipliği yaptığını, inanç turizminin yanı sıra kültür turizmi açısından da manâlı şehirlerden birisi olduğunu gösteren Prof. Dr. Okka, “Üniversitemiz ilk önce Turizm Fakültemiz almak üzere Güzel Sanatlar Fakültemiz, Sanat ve Tasarım Fakültemiz, öncelikle Huğlu olmak üzere pek fazla yüksekokullarımız kadim kent Konyamızın kaybolmaya yüz tutmuş keçecilik, halıcılık, hat sanatı, çinilicik el sanatları gibi o kadar fazla değerleri için büyük gayret göstermektedir. Bunun yanında sema, folklor ve tasavvuf musikisi de Mevlana, Yunus Emre gibi hatta Nasrettin öğretmen gibi bölgenin esas folklorik değerlerini yaratıcı kıymetlerimiz de turizmin gelişimi açısından son derece tartı talep etmektedir. İlimizde UNESCO kültürel servet değerinde listesinde Çatalhöyük, bir dünya kültür mirası listesinde Eşrefoğlu Cami, tekrar benzer şekilde Anadolu Selçuklu Medreseleri, İvriz Kaya Kabartmaları, Hitit Su Anıtı, Sille’deki Aya-Elena Kilisesi gibi o kadar çok değerler de Konya’nın kültür ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyelde olduğunu göstermektedir. Konyamızdaki tarihi ve kültürel varlıklı mirası, dünya turizmine kazandırmak, takdim etmek için daha fazla turisti de ilimizde eğlendirmek ilk kez de turizm altyapısını daha dinç ışık halkası getirmek için kayda değer adımlar atmak zorundayız. Selçuk Üniversitesi olarak kültürel mirasın korunması, tanıtım için düzenlenen konferanslar, paneller ve anma haftaları son derece tartı talep etmiş ve bu konuda böylece çok görüşme gerçekleştirilmiştir. Biz de bu konuda getirilebilecek tüm önerilere açık olduğumuzu tarif etmek istiyorum. Hedefimiz; Konyamızı geçmişi dek büyük ve ihtişamlı bir geleceğe taşımak ve ‘bacasız fabrika’ diye anlatım tarzı ettiğimiz turizmin gelirini daha artı oranda artırmaktır” şeklinde konuştu.

Başlangıç konuşmalarının gerisinde, Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Kullanım ve Araştırma Merkezi’nde öğrenim görebilen tanıdık olmayan uyruklu öğrenciler, ‘Zeybek’ oyunu sahneledi.

Sonrasında, kongrenin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara plaket ibraz edildi. Peşinde, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve Yönetimle Ilgili Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Şükrü Çetinkaya’nın başkanlığında, Macaristan Kodolanyi Janas Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamara Ratz ve Nijerya Afrika Kıtası Turizm ve Kültür İşleri Sorumlusu Dr. Wanle Akinboboye’nin katılımıyla açılış paneli gerçekleştirildi.

Konya’daki tarihi ve kültürel mekanlara yönelik seyahat programlarını da taşıyan kongre, 21 Mayıs’ta sona erecek.