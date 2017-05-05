Konyada Uluslarlarası Öğrenci Futbol Turnuvası başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya’da öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Başkanlık Kupası Milletlerarası Öğrenci Futbol Turnuvası başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, barıştırma, kardeşlik ve dostluğun vurgulandığı, farklı ülkelerden öğrenciler arası bağların kuvvetlendiğini turnuvanın büyük alaka gördüğünü söyledi. Konya’da öğrenim görebilen öğrenciler aralarında dayanışmayı, kaynaşmayı ve şehirle bütünleşmelerini karşılamak nedeniyle yaptıkları çalışmalardan olan turnuvanın Gençlik Haftası’nda tamamlanacağını, bunun da bambaşka bir alımlılık olduğunu dile getirdi.

Konya Acemi Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte düzenlenen ve 25 öbür ülkeden 640 öğrencinin katıldığı turnuvada lise kategorisinde 26, üniversite kategorisinde 38 ekip mücadele ediyor. Dumlupınar Spor Tesislerinde yapılan turnuvanın birincil maçlarında Necmettin Erbakan Üniversitesi – Selçuk Üniversitesi takımı, Afganistan takımını 2-0, Ahıska takımı Batı Afrika takımını 3-2 mağlup etti.

Turnuva, 18 Mayıs’ta final ve kapanış programı ile sona erecek. Turnuva sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve ödüller verilecek.