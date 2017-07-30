Konya'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) – Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evin bahçesinde 300 kök kenevir ve 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan, yetiştiren ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Karatay ilçesi Fetih Mahallesi’ndeki bir evde bin 300 kök Hint keneviri ile 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Z.G’nin polisteki ifadesinde, bahçesine ektiğini bitkinin kenevir olduğunu bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi.