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Konya'da uyuşturucu operasyonu

– Polisin sokak satıcılarına düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı

01 Ağustos 2017 Salı, 09:51

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AK Parti Konya Milletvekili Erdoğan:

KONYA (AA) – Konya’da polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli, çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri bir grubun sokaklarda uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin yakalandıkları yerlerde yapılan aramalarda bir kilo eroin, 500 gram esrar, 200 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kokain ve 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya operasyon uyuşturucu

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