Konya'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) – Konya’da polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli, çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri bir grubun sokaklarda uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin yakalandıkları yerlerde yapılan aramalarda bir kilo eroin, 500 gram esrar, 200 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kokain ve 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.