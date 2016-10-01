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Konya'da uyuşturucu operasyonu

– Sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı

01 Ekim 2016 Cumartesi, 11:35
Konya'da uyuşturucu operasyonu

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KONYA (AA) – Konya’da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi narkotim ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen bir grubu takibe aldı.

Elde edilen delillerin ardından tespit edilen adreslerde 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, polisteki ifadesinin ardından salıverildi.

İşlemleri tamamlanan 5 kişi ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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