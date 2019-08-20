Konya'da uyuşturucu operasyonu
KONYA (AA) – Konya'nın Beyşehir ilçesinde, uyuşturucu madde üretim ve ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.
Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından, ilçeye bağlı Sevindik Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 3. katında arama yapıldı.
Aramada 50 kilogram kubar esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonda F.A. ve oğlu B.A. "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.
BENZER HABERLER
-
Kayseri turizminin yeni rotası “Koramaz Vadisi”
-
Konya'da uyuşturucu operasyonu
-
Bahşılı'da vatandaşlara “ırmağa girmeyin” uyarısı
-
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
-
Konya'da trafik kazası: Anne-oğul öldü, baba yaralandı
-
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.