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Konya'da uyuşturucu operasyonu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 21:15

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KONYA (AA) – Konya’nın Ilgın ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 3 zanlı, tutuklandı.

Edinilen bilgiyi göre, otogar ve kaplıca civarında uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgiye ulaşan polis ekipleri yaptıkları çalışmada M. E.(29) F. M.(37) ve M. Ö.’nün(28) uyuşturucu hap sattığını tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltında alınırken, üzerlerinde ve arabalarında yapılan aramada 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra Ilgın Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ilgın ılgın uyuşturucu Konya Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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