Konya'da uyuşturucu operasyonu
KONYA (AA) – Konya’nın Ilgın ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, sigara paketi içerisine gizlenmiş kullanıma hazır 10 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ilgın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Camiatik Mahallesi Mehmet Halit Özalp Caddesi’nde 42 CMP 85 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada sigara paketi içerisine gizlenmiş kullanıma hazır 10 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan H.A. (22), M.Ö. (18), F.Ç. (21) ve T.G. (25) gözaltına alındı.
Ilgın Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. T. G. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 zanlı adliyeye götürüldü. M.Ö. ve F.Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen H.A. tutuklandı.