Konyada Vakıf İnsan Projesi “0-18 Yaş Aile Eğitimi” Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü Vakıf İnsan Projesi’nde 0-18 yaş aile eğitimine başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Vakıf İnsan Projesi başlıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirilecek proje kapsamında, 0-18 yaş arasındaki bireylerin ailelerine alanında bilirkişi 300 eğitimci göre eğitimler verilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’yı diğer şehirlerden ayıran özelliklerden birinin vakıf insanları olduğunu belirterek, Vakıf İnsan Projesiyle Konya geleneğine uygun, örnek incelemeler yapacaklarını söyledi. 0-18 yaş aile eğitimlerinin alanında uzmanlığını tamamlamış eğitimciler tarafından verildiğini belirten Başkan Akyürek, toplumun temel yapı taşı olan aile bağlarının, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerle güçlendirilmesini, çocukların bireysel, sosyal, duygusal ve akademik yönden desteklenmesi hedeflediklerini söyledi.

31 ilçede yaşayan herkes katılabilir

Milli Eğitim Bakanlığı göre ülke genelinde uygulanan 0-18 yaş aile eğitimine, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde incelemeler yürüten Aile Destek Merkezi koordinasyonunda halen Konya’da yaşamış aileler ile 31 ilçenin bin 188 mahallesinde yaşayan vatandaşlar katılabilecek. 0-3 yaş, 3-6 yaş, 7-11 yaş ve 12-18 yaş programlarında yürütülecek 0-18 yaş aile eğitiminde; her bir program 14’er hafta sürdürülecek. Eğitimlerini tamamlayanlar “Vakıf İnsan” olarak çalışmalarına Konya Büyükşehir Belediyesi Aile Takviye Merkezi koordinasyonunda devam edebilecek.

Eğitimler, 0-18 yaş aile eğitimi alanında uzmanlığını tamamlamış eğitimciler tarafından, başvuru edilen mahallelerdeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında veriliyor.