Konya'da yaban hayvanları unutulmadı

KONYA (AA) – Konya’da, Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda bulunan Anadolu yaban koyunları için yemleme çalışması yapıldığı bildirildi.

Konya Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, milli parklar ekipleri tarafından Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda bulunan koyunlar için yemleme çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, zemini karla kaplanan ve yiyecek bulmakta sıkıntı çeken Anadolu yaban koyunları için bir hafta yeterli olacak şekilde yonca ve fiğ otları bırakıldığı, kar örtüsü olduğu sürece benzer çalışmanın aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Kulu ilçesinde kış şartları nedeniyle yaban hayvanlarının açlık tehlikesiyle karşılaşmaması için belediye ekiplerince doğaya yiyecek bırakıldı.

Belediye ekipleri tarafından başta kuş cenneti olan Düden Gölü çevresine ve diğer bölgelere 1 ton yem ve ekmek fırınından alınan bin adet ekmek dağıtıldı.

Kış şartları devam ettiği sürece bu tür çalışmaların devam edeceği bildirildi.