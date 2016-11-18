Konya'da “Yalnız Değilsiniz” etkinliği

KONYA (AA) – Konya’da, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında düzenlenen “Yalnız Değilsiniz” etkinliği çerçevesinde Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini ziyaret etti.

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Ekinci, ziyarette yaptığı konuşmada, SEDEP kapsamında düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu söyledi.

Yapılan ziyaretle öğrencilerin kaynaştığını ve güzel vakit geçirdiğini belirten Ekinci, “Özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencileri ziyaret eden öğrencilerimiz, biz diyebilme bilincini ve farklılıkları gözetmeden herkese saygı duyulması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmayı öğrendiler. Bu projeye destek olan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler birbirine hediye takdim etti.