Ana Sayfa   >   Genel   >   Konya'da “Yalnız Değilsiniz” etkinliği

Konya'da “Yalnız Değilsiniz” etkinliği

18 Kasım 2016 Cuma, 17:00
Konya'da "Yalnız Değilsiniz" etkinliği

Benzer Konular

Konya'da hasta yakını bilgilendirme sistemi açıldı
Konya'da hasta yakını bilgilendirme sistemi açıldı
buyuksehir-konyanin-turizm-elcisi-oldu
Büyükşehir Konyanın turizm elçisi oldu
Öldürdükleri kişinin cesedini yakmışlar
Öldürdükleri kişinin cesedini yakmışlar

KONYA (AA) – Konya’da, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında düzenlenen “Yalnız Değilsiniz” etkinliği çerçevesinde Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini ziyaret etti.

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Ekinci, ziyarette yaptığı konuşmada, SEDEP kapsamında düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu söyledi.

Yapılan ziyaretle öğrencilerin kaynaştığını ve güzel vakit geçirdiğini belirten Ekinci, “Özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencileri ziyaret eden öğrencilerimiz, biz diyebilme bilincini ve farklılıkları gözetmeden herkese saygı duyulması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmayı öğrendiler. Bu projeye destek olan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler birbirine hediye takdim etti.

Konya Yanlız Değilsiniz etkinliği

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet