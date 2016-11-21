Konya'da yanan otomobilde bulunan erkek cesedi

KONYA (AA) – Konya’da otomobilinin içinde yanmış halde cesedi bulunan kişinin, tabancayla öldürüldükten sonra aracının yakıldığı belirlendi.

Merkez Selçuklu ilçesinde yanmış otomobil içinde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şasi numarasından yola çıkarak, plakaları sökülmüş aracın Sırbistan’da yaşayan Erdal Tursun’a (39) ait olduğunu belirledi.

Otopside, ölüm sebebine ilişkin bir delile ulaşamayan polis, Tursun’un Azeri bir kadınla evlendiği, daha öncesinde de benzer evlilikler yaptığı, ayrıca hakkında dolandırıcılık olaylarına karıştığıyla ilgili iddialar bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bir süre önce Konya’ya gelen Erdal Tursun ile Sırbistan’da tanıştığı ve aralarında husumet bulunduğu tespit edilen Mehmet A’nın da Konya’da bulunduğunu öğrenen polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Mehmet A’nın eşi Elanur Zümrüt A. (31) ile Erdal Tursun’un ilişkisi olduğunu öğrenen polis, elde ettiği deliller ışığında Mehmet A, eşi Elanur Zümrüt A. ve Mehmet A’nın arkadaşı Ali K’yi (35) gözaltına aldı.

Mehmet A’nın ilk ifadesinde, “Erdal Tursun’un karımla ilişkisi vardı. Çocuklarımın kendisinden olduğunu söyledi. İş yapma bahanesiyle buraya çağırdım. Alkol almaya başladık. Otomobil içerisinde otururken tabanca ile ateş ettim. Sonra jel döküp otomobili yaktım. Plakaları sökerek kaçtım” dediği öğrenildi.

Suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınan Mehmet A’nın, silahı özel olarak yaptırdığı ve boş kovanı dışarıya atmama özelliği bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mehmet A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 zanlı serbest bırakıldı.

Konya’da 19 Kasım’da merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi’ndeki boş bir arazide yanan otomobilde erkek cesedi bulunmuş, ceset, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılmıştı.