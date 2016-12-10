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Konya'da yangın

– Selçuklu ilçesinde 7 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

10 Aralık 2016 Cumartesi, 23:10
Konya'da yangın

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KONYA (AA) – Konya’da 7 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Demiryolu Caddesinde bulunan 7 katlı bir binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibi Ayşegül Küçükkoç’un ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken, diğer taraftan da yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları kurtardı.

Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine, olay yerinde bekletilen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Apartman Konya yangın

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