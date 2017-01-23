Konya'da yangın
– Selçuklu ilçesinde 3 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu
23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:20
KONYA (AA) – Konya’da 3 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki daireden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, itfaiye ve polisi aradı.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binadakileri tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.