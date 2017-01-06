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Konya'da yaralı bulunan kara akbaba koruma altına alındı

06 Ocak 2017 Cuma, 18:45

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KONYA (AA) – Konya’nın Kulu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kara akbaba koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kulu İlçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi yaşayan türler arasında bulunan kara akbaba, Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Koruma altına alınan yaralı akbabanın Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesindeki tedavisinin ardından rehabilitasyonu için Karatay Hayvanat Bahçesine teslim edildiği bildirildi.

Kara akbabanın iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi.

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