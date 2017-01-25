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Konya'da yasa dışı kara avcılığına ceza

25 Ocak 2017 Çarşamba, 12:20

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KONYA (AA) – Konya’da yasa dışı kara avcılığı yaptığı belirlenen 17 kişiye 10 bin 526 liralık ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Konya Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya’nın muhtelif alanlarında kaçak avcılığa yönelik denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen denetimlerde 100 avcı kontrol edilirken, 17’sine yasa dışı avlandığı gerekçesiyle 10 bin 526 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, avda kullanılması yasak olan takozsuz ve ruhsatsız 4 av tüfeğine ise ekipler tarafından el konuldu

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