KONYA (AA) – Konya’da yasa dışı üretilen 84 av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, plakası belirlenen şüpheli bir otomobili, merkez Meram ilçesi Kızılören mevkisinde durdurdu.

Yapılan aramada, araçta sahte marka ve seri numaralar basılmış, kısa namlulu pompalı ve şarjörlü 84 yasa dışı üretim av tüfeği ele geçirildi. Araçta bulunan H.K, Ö.F.M. ve A.E. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.