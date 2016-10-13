Ana Sayfa   >   Genel   >   Konya'da yasa dışı üretilen 84 av tüfeği ele geçirildi

Konya'da yasa dışı üretilen 84 av tüfeği ele geçirildi

13 Ekim 2016 Perşembe, 11:14
Konya'da jandarmadan silah operasyonu

Benzer Konular

Ilgın'da silahlı kavga: 3 yaralı
Ilgın'da silahlı kavga: 3 yaralı
Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
Konya Müftüsü Akpınar, Belediye Başkanı Tutal'ı ziyaret ettİ
Konya Müftüsü Akpınar, Belediye Başkanı Tutal'ı ziyaret etti

KONYA (AA) – Konya’da yasa dışı üretilen 84 av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, plakası belirlenen şüpheli bir otomobili, merkez Meram ilçesi Kızılören mevkisinde durdurdu.

Yapılan aramada, araçta sahte marka ve seri numaralar basılmış, kısa namlulu pompalı ve şarjörlü 84 yasa dışı üretim av tüfeği ele geçirildi. Araçta bulunan H.K, Ö.F.M. ve A.E. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

av tüfeği Konya

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet