Konya'da yavru köpekler için yuva yapıldı

KONYA (AA) – Eski öğretmen lojman binasından geriye kalan malzemelerle soğukta kalan köpeklere yuva yapıldı.

Konya'nın Bozkır ilçesindeki Hamzalar Mahallesi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, okul bahçesinde yaşayan yavru köpekleri soğuktan korumak için eski öğretmen lojman binasından kalan malzemelerle yuva yaptı.

Okul Müdürü Yusuf Kısa, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanımız sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında barınaktan bakanlık için bir köpek sahiplenmiş ve ismini uzun bacaklarından esinlenerek 'Pergel' koymuştu. Sosyal medya hesabından durumla alakalı yaptığı paylaşımda ise, 'Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel'ini besleyip sever' İfadesini kullanmıştı. Bizler de öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle el ele vererek belediye tarafından bir süre önce yıkılan eski öğretmen lojmanlarının enkazından çıkan tuğla, kiremit, çatı kaplama ve tahta gibi birçok malzemeyi bir kenarda topladık. Birkaç gün süren çalışmanın ardından bahçe içerisinde yaşayan yavru köpeklere ve annelerine sıcak bir yuva kazandırdık. Köpeklerimizin beslenmesi için de öğrencilerimizle evimizden getirdiğimiz yiyecek kalıntılarını değerlendirmeye başladık. Ben emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ederim."