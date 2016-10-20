Konya'da yediemin otoparkında yangın

KONYA (AA) – Konya’da yediemin otoparkında çıkan yangında, bir otomobil ile üç hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Galericiler Sitesi’nde, Gürcan Bircan’a ait yediemin otoparkındaki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki üç hafif ticari araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü sırada küçük çaplı patlamalar yaşandı.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, bir otomobil ile üç hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ile polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlattı.