Ana Sayfa   >   Genel   >   Konya'da yediemin otoparkında yangın

Konya'da yediemin otoparkında yangın

– Karatay ilçesindeki otoparkta çıkan yangın, 4 aracın kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlandı

20 Ekim 2016 Perşembe, 02:25
Konya'da yediemin otoparkında yangın

Benzer Konular

ezan-sesinden-etkilenip-musluman-oldu
Ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Konya'da iş yeri yangını
Konya'da iş yeri yangını
seydisehir-heyetinden-rektor-sekere-ziyaret
Seydişehir heyetinden Rektör Şekere ziyaret

KONYA (AA) – Konya’da yediemin otoparkında çıkan yangında, bir otomobil ile üç hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Galericiler Sitesi’nde, Gürcan Bircan’a ait yediemin otoparkındaki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki üç hafif ticari araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü sırada küçük çaplı patlamalar yaşandı.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, bir otomobil ile üç hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ile polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlattı.

itfaiye Konya yangın Yediemin otoparkı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet