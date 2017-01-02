Konya'da yeni kimlik kartlarının dağıtımı başladı

KONYA (AA) – İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ve ” Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi” ile yeni kimlik kartlarının dağıtımına Konya’nın Ilgın ilçesinde başlandı.

Kimlik kartı başvuruları için Ilgın’da yeni bir büro oluşturuldu. Başvurular için gerekli belgelerin, biyometrik bir adet fotoğraf, isteğe bağlı olarak kan grubu kartı, eski nüfus cüzdanı olduğu öğrenildi.



Dağıtımı yapılan yeni kimlik kartları, güvenlik kimlik doğrulaması yapılabilecek, taklit, tahrif ve kimlik sahteciliği önlenebilecek. Ayrıca bu yöntemle daha güvenli ve hızlı hizmet alınması, sunulması ve işlemlerin kolaylaştırılması suretiyle bürokrasi azaltılacak ve kimlik kartları seyahat belgesi ve elektronik imza olarak kullanılabilecek.