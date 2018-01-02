KONYA’DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ
Konya’nın Selçuklu ilçesinde yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.
Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde İdris ve Sevda Koyun çiftçinin ilk çocuğu, yeni yılın ilk dakikalarında gözünü açtı.
Saat 00.07’de dünyaya gelen ve Bekir ismi verilen bebeğe Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve hastanenin baş hekimi Erkan Ataş tarafından çeyrek altın takıldı.
Bebeğin Babası İdris Koyun, gazetecilere yaptığı açıklamada “Çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu bana yeni yılın en güzel hediyesi oldu. İlk çocuğum ve normal doğumla dünyaya geldi. Sağlığı da gayet iyi.” dedi.
Bir yıllık evli olduklarını belirten baba Koyun, çok mutlu olduklarını ve bebeğin ismini Bekir koyduklarını dile getirdi.
Selçuklu Belediye Başkanı Altay da aileyi tebrik ederek bebeğin hayırlı bir evlat olmasını temenni etti.
Ziyarete, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve hastane personeli de katıldı.AA
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