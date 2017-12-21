Konya’da “Yerel Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi” projesi tamamlandı

Programda konuşan BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, amaçlarının Türk ve yabancı firma reklamlarının yerel medya sitelerinde yayınlanmasını sağlamak için bir alt yapı oluşturmak olduğunu belirterek, “Bizim amacımız sizlerin internet sitelerinde hem kamu kesiminin hem Konyamızdaki firmaların daha doğrusu Türkiye’de ki firmaların hatta yabancı firmaların reklamlarının sizin siteleriniz de yayınlanmasını sağlamak. Bunun için bir alt yapı oluşturmak daha sonra bunun nasıl operasyonel hala geldiği zaman da yine ilgili kurullar tarafından kararlaştırılmak suretiyle operasyonunun yürütülmesi. Burada biz ilk önce kamu kesiminden başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü bizler resmi ilan ile kamu kesiminde kimlerin reklam verebileceği konusunda bir fikrimiz var. Onlarla irtibatımız var. Sizlerin zaten irtibat bilgileri bizde mevcut. Bunun için bir yazılım geliştirmek gerekiyordu. Bir alternatif hazır yazılımları kullanmak ama onları biliyorsunuz Google ya Yandex’in kullanmak ne kadar mümkün belli bir şeyden sonra ücretli olabilir biz bunu yazılımı geliştirebileceğimizi düşündük. KOSGEB’e müracaatımızı yapacağız umarız destek verirler. İnşallah bir seneye kalmaz böyle bir imkana kavuşmayı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ise, Basın İlan Kurumu’nun yerel basının gelişmesi adına üzerine düşeni yaptığını ifade ederek, “Mesleğimizde taşların yerinden oynadığı baş döndürücü gelişmelerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Tam bu dönemde yazılı basın için 1961’den bu yana düzenleyici, destekleyici ve denetleyici kurum olarak basın ilan kurumunun üzerine düşenleri yapma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Takip eden süre içerisinde radyo televizyon yayıncılığında gelişmeler yaşanmış, bugünde internet sahasında çok ciddi gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Yazılı basınımız için Basın İlan Kurumu eliyle bir destekleme, denetleme ve düzenleme süreci var. Radyo ve televizyonlarımız için ise destekleme ayağı eksik olmak üzere düzenleme ve denetleme Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapıldığını görüyoruz“ dedi.

MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, gazetelerin güçlenmesi için reklam gelirlerine bağlı olduğunu kaydererek, “Gazete işletmelerinin güçlenmesi ve bağımsız habercilik anlayışına devam ettirilmesi için alternatif gelir kaynaklarına ihtiyaçları vardır. Alternatif gelir kaynaklarının en başında gazetelerin almış oldukları reklam gelirleri yer almaktadır. Reklamların hem sayı olarak artırılması hem de kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi içinde gazetelerde çalışan personelin reklam satışı ve tasarımı noktasında bilgi ve becerilerinin yeni, modern eğitim teknikleriyle geliştirmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Program, 19-21 Kasım tarihleri arasında eğitim alan Konya yazılı basını ve internet haber sitelerinin reklam servislerinin çalışanlarına sertifika verilmesiyle sona erdi.