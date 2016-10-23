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23 Ekim 2016 Pazar

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Konya'da yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı

23 Ekim 2016 Pazar, 07:25
Konya'da yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı

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KONYA (AA) – Konya’nın Selçuklu ilçesinde, yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı bina boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi’ndeki 5 katlı bir binada ikamet edenler, binanın bazı kolon ve duvarlarında oluşan çatlakları fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri, binada yaşayan 38 kişiyi tahliye etti.

Yapılan incelemede binanın 30 yıllık olduğu tespit edilerek, yaşanan sıkıntının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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