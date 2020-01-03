Konya'da yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis müdahale etti
KONYA (AA) – Konya'da, bir grup nakliyeci, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto amacıyla yol kapatma eylemi yaptı.
Kamyon Garajı'nda toplanan nakliyeciler, yeterli park alanlarının bulunmaması, zorunlu hale getirilen dijital takograf uygulaması, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunların giderilmesini istedi.
Bildiri okuyan grubun dağılmaması üzerine polis ekipleri, kalabalığı uyardı. Daha sonra Yeni İstanbul Caddesi'ne yürüyen ve yolu kapatmak isteyen grup üyelerine polis, TOMA ve biber gazı ile müdahale etti.
Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, nakliyecilerle bir süre konuştu. Bunun üzerine sakinleşen grup dağıldı.
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