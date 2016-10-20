Konyada yolcu midibüsü devrildi: 23ü öğrenci, 27 kişi yaralandı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, gezgin midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 23’ü öğrenci, 27 birey yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Hüyük Karayolu’nun 16.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, Hasan Ç. yönetimindeki 42 HVE 64 plakalı gezgin midibüsü, Beyşehir-Hüyük Karayolu’nun 16.kilometresinde Yelken mevkiinde şarampole devrilerek bağlı yattı. Kaza ihbarı üstüne durum yerine polis, jandarma ve fazla sayıda 112 Acele Sıhhat ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs içerisinde yer alan birincil ve ortaöğretim kurumlarında eğitim görebilen 23’ü öğrenci toplam 27 kişi yaralandı. Kazada sonrası yaralanan yolcular, adrese sevk edilen ambulanslar göre Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve 3 yaralanan yolcunun ise denetim amaçlı olarak Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.Kaza haberinin peşinde Beyşehir Kaymakam Vekili Haydar Köktaş ile Beyşehir İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Musa Davetli, hastaneye gelerek yaralı öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kazayı yara almadan atlatan ve birincil müdahalesi durum yerinde sıhhat ekipleri tarafından ayakta yapılan servis sürücüsü Hasan Ç., trafik ekiplerine kazanın anında peşinde gelen bir kamyonun kendisini devretmek isterken zorlamak suretiyle arkadan çarparak aracının devrilmesine neden olduğunu iddia etti. Jandarma ekipleri, sürücünün bu ifadesi üzerine kazaya niçin olduğu ileri sürülen kamyon sürücüsünü bulabilmek için alıştırma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma açıldı.