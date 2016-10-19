Konya'da yolcu midibüsü devrildi: 27 yaralı
KONYA (AA) – Konya’nın Hüyük ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.
Hasan Çakmak idaresindeki 42 HVE 64 plakalı yolcu midibüsü, Beyşehir-Isparta karayolunun 16. kilometresindeki Yelken mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 23’ü öğrenci 27 kişi, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve birçoğunun taburcu edildiği öğrenildi.
Beyşehir Kaymakam Vekili Haydar Köktaş ve Beyşehir Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, hastaneye gelerek yaralı öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.
Sürücü Çakmak’ın arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini iddia etmesi üzerine, kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.