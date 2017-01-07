Ana Sayfa   >   Genel   >   Konya'daki cinayet

Konya'daki cinayet

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:10

Benzer Konular

Konya'da silahlı kavga
Konya'da hasta taşıyan ambulans devrildi
Konya'da yaralı bulunan kara akbaba koruma altına alındı

KONYA (AA) – Konya’da Özbekistan uyruklu kadının başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

Özbekistan uyruklu Ranokhon Alıkhanova’nın (35), başından tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan İbrahim Ş’nin (39) yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, saklandığı merkez Karatay ilçesindeki evde yakalandı.

İbrahim Ş’nin ilk ifadesinde, “Evin dışında havaya ateş edecektim. Buzlanma nedeniyle ayağım kayınca silah ateş aldı.” dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. İbrahim Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi’ndeki evde 5 Ocak’ta başından vurulan Ranokhon Alıkhanova, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Alavardı Mahallesi cinayet Konya Özbekistan

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet