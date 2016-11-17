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Konya'daki cinayet

– Eski eşi ile eski kayınvalidesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi

17 Kasım 2016 Perşembe, 17:05
Konya'daki cinayet

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KONYA (AA) – Konya’da boşandığı eşi ve kayınvalidesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi’ndeki evlerinde, anlaşmalı boşandığı eski eşi Filiz Yurdabak ile annesi Gülşan Yurdabak’ı (71) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bulut Ü’nün (33), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Bulut Ü, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bulut Ü. (33), bu gece, anlaşmalı boşandığı eski eşi Filiz Yurdabak’tan, 5. çocuğunun kendisinden olmadığını iddia ederek DNA testi yaptırmasını istemiş, Yurdabak’ın bu isteği kabul etmemesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada Filiz Yurdabak ile annesi Gülşan Yurdabak bıçakla öldürülmüştü.

Emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve yaklaşık 4 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Bulut Ü, olay yeri yakınında yakalanmıştı.

Bıçak cinayet eski eşi Konya zanlı

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