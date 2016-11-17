Konya'daki cinayet

KONYA (AA) – Konya’da boşandığı eşi ve kayınvalidesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi’ndeki evlerinde, anlaşmalı boşandığı eski eşi Filiz Yurdabak ile annesi Gülşan Yurdabak’ı (71) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bulut Ü’nün (33), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Bulut Ü, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bulut Ü. (33), bu gece, anlaşmalı boşandığı eski eşi Filiz Yurdabak’tan, 5. çocuğunun kendisinden olmadığını iddia ederek DNA testi yaptırmasını istemiş, Yurdabak’ın bu isteği kabul etmemesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada Filiz Yurdabak ile annesi Gülşan Yurdabak bıçakla öldürülmüştü.

Emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve yaklaşık 4 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Bulut Ü, olay yeri yakınında yakalanmıştı.