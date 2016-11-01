konyadaki-erbakan-sempozyumu-sona-erdi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen “Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu” sona erdi.

Sekiz ayrı oturumun yapıldığı sempozyumun “Mühendis ve Sanayici: Siyaset Öncesi Erbakan” başlıklı son oturumun başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Önder Kutlu konuşmasında; siyasette önemli başarılara imza atan kişilerin siyaset öncesindeki yaptıkları işlerde de fazla başarılı olduklarına uyarı çekerek, “Erbakan Hocamız da bunlardan birisidir. Siyaseti, hizmet etmek ve amaca ulaşmak için bir araç olarak değerlendirmiştir. Siyasi hayatının öncesinde edindiği data birikimi onun çok yönlü ve zengin bir şahsiyet olarak siyasete de zenginlik katmasına vesile olmuştur” dedi

Oturumda Sedat Bağımsızlık, “Siyaset Öncesi Erbakan: Gümüş Motor ve Sanayileşme Fikri”, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir; Milli Görüntü Hareketinin Sanayileşme Tasavvuru ve Yeni Bir Sanayileşme Okuması”, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necati Ataberk; “Siyasal Yaşamı Öncesinde Necmettin Erbakan”, Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu ise “Bir Dünya Lideri Erbakan” başlıklı konular hakkında sunumlar yaptılar. Sedat Serbest “Siyaset Öncesi Erbakan: Gümüş Motor ve Sanayileşme Fikri” başlıklı konuşmasında 30’lu yaşlarda genç bir mühendis olan Erbakan Hoca’yı Gümüş Motor Fabrikasını kurmaya yönelten durumlara değinerek dönemin iktisadi şartlarından bahsetti.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir ise, Necmettin Erbakan’ın sanayileşme sürecinde önemsediği hususları anlatarak, “Hoca’ya kadar iyi bir sanayileşme için; ‘Sağlam bir fikri daha aşağı yapı, istikrar, sermayeyi öz kaynaklardan içeri almamak, dış borca girme yollarını olabildiğince kapalı yakalamak ve iki dünyayı da mamur edecek bir amacın güdülmesi.’ olmazsa olmaz şartlardı” dedi.

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necati Ataberk konuşmasında, siyasal yaşamı öncesinde Necmettin Erbakan hakkında bilgiler vererek onun akademik çalışmaları ve bu çalışmalarının siyasi hayatına yansımalarını anlattı.

Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu ise, “Bir Dünya Lideri Erbakan” başlıklı sunumunda Erbakan Hoca’nın iyi bir işadamı, iyi bir sanayici, iyi bir yönetici ve iyi bir öğretim üyesi olarak çoğu özelliğiyle ve attığı adımlarla bir dünya lideri olduğuna dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker yaptığı kapanış konuşmasında, sempozyum süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan isminin ağırlığı aşağıda ezilen bir sempozyum olacağı korkusuyla bugüne değin geciktirilmiş bir çalışmayı sonlandırdıklarını açıklayan Rektör Şeker, “Güç bir sempozyumdu. Sempozyumlarda belirtilmiş kriterlerle tarafsız bir değer biçme gerçekleştirmek, bilimsel ebat, etik ve ahlaki çerçevelerin korunması, beyanat sunanlar ve konuşmacıların seçimi gibi konular ciddi zorunlu unsurlar. Arkadaşlarımızın bu sempozyumda bunları hassasiyetle ortaya koyduklarını görüyorum. Hamasetten ve gündelik siyasetten uzak bir egzersiz olarak sempozyumu yürütmek bundan sonraki süreçler için de manâlı. Sempozyumun başarılı geçtiğini düşünüyorum” dedi.

Yapılan bu sempozyumun devamının geleceğine aksan yapan Prof. Dr. Şeker, “Üniversite olarak inşallah bir atama ve vefa namına Erbakan Öğretmen’nın gelecek nesillere aktarılmasının bir mecburiyet olduğu bilinciyle hareket ederek bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu konudaki kararımızı bu sempozyumdan çok fazla önce arkadaşlarımızla istişare edip almıştık. Ama bugüne dek beklenmesinin aşağı yatan farklı sebepler vardı. Konjonktür, siyasi etraf, sürecin çok dinç şekillenmemesi gibi durumlar söz konusu oldu” biçiminde konuştu.

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bundan sonraki çalışmalarda tematik konu başlıklarını seçmenin önemine de değinerek, “Hocamızın akademisyenliği ve şahsiyetinin yanı sıra çalıştığı konu başlıkları ve siyasal hareketinin dünyaya ve Türkiye’ye yansımaları ve katkıları göz önüne alındığında devasa egzersiz alanları çıkmaktadır. Bu incelemeler devam edecektir. Herkesin Necmettin Erbakan ismi anıldığında akıllardaki berraklık ve kalplerdeki olumlu hissiyatla bizlere yardım verdiklerini ve bu durumun çalışmalarımıza yansıdığını görüyoruz. Bunun için müteşekkiriz. Hocamızın bize bıraktığı bu mirasa özen gösteriyor ve elimizden geldiğince bedel olmaya çalışıyoruz. Keza üniversite, hem de şehir halkı olarak onun yaptıklarının ve bize bıraktığı mirasın gelecek kuşaklara sağlıklı aktarılması anlamında lokal yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve Erbakan Vakfı ile irtibat halinde bunları sürdüreceğiz” dedi.

Yapılacak çalışmalarla bu tür sempozyumları, daha ileri noktalara taşımayı amaçladıklarını açıklayan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker; sempozyumda emeği geçen yerel yönetimlere, Erbakan Vakfına ve sivil toplum kuruluşlarına şükranlarını arz ederek konuşmasını sonlandırdı.