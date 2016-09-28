Konya'daki FETÖ soruşturması
– Konya’da soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 1’i tutuklandı, 10’u savcılıkça serbest bırakıldı
28 Eylül 2016 Çarşamba, 19:08
KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 öğretmenden 1’i tutuklandı, 10’u savcılıkça serbest bırakıldı.
Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Ereğli’de FETÖ/PDY üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ereğli Adliyesi’ne sevk edilen 11 kişiden 1’i tutuklandı, 10’u savcılıkça serbest bırakıldı.