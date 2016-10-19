Konya'daki FETÖ/PDY operasyonu

KONYA (AA) – Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 12’si tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u yoğun şekilde kullananların bulunduğu “kırmızı liste”de yer aldıkları belirtilenlere yönelik operasyonda 11 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında öğrenci, esnaf ve kadınların da bulunduğu 35 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 12’si tutuklandı. Aralarında muhtar F.K’nın da bulunduğu 23 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Ekim’de 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 24 kişi gözaltına alınmıştı.