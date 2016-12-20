Konya'daki fuarlar 4 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

KONYA (AA) – TÜYAP Fuarcılık Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Konya’da 2003 yılından bugüne 18 bin 720 firma ve temsilcisinin katılımı ile 206 fuar düzenlediklerini ifade ederek, “Bu fuarlarda 3 milyon 898 bin 832 ziyaretçiyi ağırlayarak, bölgenin üretim değerlerine, ihracatına, istihdamına ve şehrin ekonomik dinamiklerine katkı sağladık” dedi.

Ersözlü, Rixos Otel’de düzenlenen basın toplantısında, 2017 yılına dair fuar hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Konya’da düzenlenen fuarların ülke çapında büyük yankı uyandırdığını aktaran Ersözlü, kentin fuarcılık alanında İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en önemli merkezi olduğunu belirtti.

Ersözlü, düzenledikleri fuarlarda çok sayıda katılımcıyı ziyaretçilerle buluşturduklarına işaret ederek, “Konya’da 2003’ten bu yana 18 bin 720 firma ve temsilcisinin katılımı ile 206 fuar düzenledik. Bu fuarlarda 3 milyon 898 bin 832 ziyaretçiyi ağırlayarak, bölgenin üretim değerlerine, ihracatına, istihdamına ve şehrin ekonomik dinamiklerine katkı sağladık. Bu yıl burada düzenlediğimiz tarım, tohum, hayvancılık, sulama teknolojileri, yapı-inşaat, mobilya ve dekorasyon gibi sektörlere yönelik 11 fuarda, 61 ülkeden bin 210 firma ve temsilcisi ile 76 ülkeden 418 bin 326 kişiyi buluşturmayı başardık. Geçen yıla oranla Konya’da katılımcı sayısında yüzde 9, yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 50, toplam ziyaretçi sayısında yüzde 13 oranında artış gerçekleşti.” diye konuştu.

Konya’da gelecek yıl gayrimenkul fuarı düzenleyeceklerini aktaran Ersözlü, nisan ayında açılacak fuarda yatırım fırsatları, işyeri ve nitelikli konut projelerinin görücüye çıkacağını söyledi.

Ersözlü, Konya’da düzenlenen tarım fuarının 21 Mart 2017’de kapılarını dünyaya açacağını belirterek, “Bu yılki tarım fuarına 21 ülkeden bin 200 marka, 420 firma katılmıştı. 2017’de sektörün en büyük buluşmasına 300 bin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Buraya 60’tan fazla ülkeden ziyaretçi getirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.