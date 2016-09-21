Konya'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

– Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde tedavi altına alınan 221 öğrenciden 213’ü taburcu edildi

KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 221 öğrenciden 213’ü taburcu edildi.

İki ilçede 150 öğrencinin tedavi altına alınmasının ardından, yedikleri yemek sonrası fenalaşan 71 öğrenci daha Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Böylece gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencisi sayısı 221’e yükseldi.

Öğrencilerden 213’ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavileri süren 8 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ereğli’de bulunan Gülbahçe İMKB Pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulu ve Halkapınar ilçesi Atatürk İlkokulu, Arif Arık Lisesi, Çakıllar İlkokulu, Çakıllar İmam Hatip Ortaokulu’nda çok sayıda öğrenci, dün özel bir firmadan gelen öğle yemeğini yedikten sonra fenalaşmıştı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alınmıştı.