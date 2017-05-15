Konyadaki otobüs kazasında yaralı sayısı 38e yükseldi

Kaza, sabahtan saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolunun 65’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan nişandan dönenleri Kültürlü’a içeren S.C. idaresindeki 09 DA 555 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine fazla sayıda ambulans sevk edilirken, otobüste bulunan 41 kişiden 38’inin yaralanarak dağıtılmış hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazadan bere almadan kurtulan yolculardan Alişan U., birkaç kez muavini uyardıklarını söyleyerek, “Otobüste savrulma gibi bir şeyler oldu. Muavin bezginlik yok dedi. Benzinliğe gireceğim dedi. Ondan yavaşladı tam yola vardık, yeniden geliyorduk gözümüzü böyle açtık” dedi.