Konya'daki pilotlara yönelik FETÖ operasyonu

KONYA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 17 ilde 71’i üsteğmen 73 pilotun yakalanması için başlatılan operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 25 pilottan 20’si tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 25’inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si kadın 20 pilot, tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik soruşturmaya ilişkin, 27 Ekim’de Konya merkezli 17 ilde operasyon düzenlenmiş, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 73 pilottan 69’u yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen 44 pilot, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.