  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
07 Kasım 2016 Pazartesi

Ana Sayfa   >   Genel   >   Konya'daki pilotlara yönelik FETÖ operasyonu

Konya'daki pilotlara yönelik FETÖ operasyonu

– Adliyeye sevk edilen 25 pilottan 20’si tutuklandı

07 Kasım 2016 Pazartesi, 10:30
Konya'daki pilotlara yönelik FETÖ operasyonu

Benzer Konular

Konya'da sahte içki yakalandı.
Ereğli'de sahte içki operasyonu
cicek-gibi-konya-fotograf-yarismasinin-odulleri-verildi
“Çiçek Gibi Konya” fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi
kaymakam-ve-esi-fetonun-copcatan-hattiyla-evlenmis
Kaymakam ve eşi, FETÖnün çöpçatan hattıyla evlenmiş

KONYA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 17 ilde 71’i üsteğmen 73 pilotun yakalanması için başlatılan operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 25 pilottan 20’si tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 25’inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si kadın 20 pilot, tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik soruşturmaya ilişkin, 27 Ekim’de Konya merkezli 17 ilde operasyon düzenlenmiş, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 73 pilottan 69’u yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen 44 pilot, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

adliye fetö Konya operasyon pilot

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet